世界盃｜荷蘭完場前連入兩球　挫塞內加爾旗開得勝 (02:30)

今仗是荷蘭無緣2016年歐洲國家盃及2018年世界盃後的首場國際大賽，老帥尹戈爾以加普擔任進攻中場，為前鋒雲遜贊臣及翼鋒貝雲積提供進攻彈藥，中場則有巴塞球星法蘭基迪基，後場則以華基爾雲牽積克為重心，伙拍尼敦阿基和馬菲斯迪歷特抵禦塞內加爾進攻。「橙軍」上半場攻門機會不多，更曾出現中堅雲迪積克在禁區內需以頭槌解圍對方的勁射。塞軍則有前鋒伊美拿沙亞在左路甚為活躍，使敵軍後防相當忙，卻又始終破關乏術。

下半場接戰，尹戈爾以養傷多時的巴塞隆拿前鋒迪比入替雲遜贊臣，與此同時，左閘伊斯美積及斯及亦後備上陣，這名摩納哥守將之前因入籍塞國的行政手續延誤，一度傳言不能無緣出席世盃。變陣後的荷蘭攻勢增多，與塞軍成「矛盾之戰」，但塞軍在高列巴尼為首的防守下，未能與荷蘭互交白卷，在84分鐘和補時階段被荷蘭的加普及卡拉臣破門，終以0：2落敗。

另外，日前因傷退賽的前鋒沙迪奧文尼，賽前祝福塞軍道：「我肯定特蘭加雄獅（塞軍綽號）的表現將會超越以前，也深信所有同胞都會觀看直播，支持和鼓勵這支英勇的國家隊。球隊上下定會是一條心，因為他們都會為這國家的榮譽而戰。萬歲，塞內加爾，獅子，前進吧！」

相關報道：世界盃直擊｜傳媒申請比賽門票要運氣 現場見證英格蘭首仗馬古尼獲掌聲

相關報道：世界盃直擊｜「英伊戰」場外不乏着標語T恤聲援伊朗女性 英軍球迷不介意無酒飲

相關報道：世界盃︱C朗信爆炸性訪問無損葡萄牙聚焦比賽 強調有力首奪世盃冠軍

相關報道：世界盃︱多哈球迷區截龍致球迷推撞 目擊者：婦孺呼叫 憂人踩人