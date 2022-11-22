世界盃直擊｜傳媒申請比賽門票要運氣　現場見證英格蘭首仗馬古尼獲掌聲 (01:23)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

世盃一票難求不只是公眾，傳媒門票同樣供不應求，每間認證傳媒於賽前都必須至少「過兩關」，先在國際足協（FIFA）相關網站系統登記希望入場的賽事，然後大會將根據傳媒是否決賽周參賽球隊國家、所屬地區及傳媒類別等因素按優先度分配，開賽前48小時內以電郵通知是否獲得門票；若申請被拒，便要在相關比賽日早上親赴傳媒中心登記後補名額，然後於開賽前等待最終結果。

有傳媒中心職員向記者透露，有傳媒昨早6時已到場等待後補揭幕戰門票，但他重申名額並非先到先得，同樣要抽籤分配，因此採訪世界盃比賽，總是計劃趕不上變化。

本報記者於首兩個比賽日情况，幸運地直接獲發揭幕戰的門票，今晚英格蘭對伊朗一戰原本申請被拒，但今早登記後補名額約一小時即獲發門票，得以入場見證「三獅兵團」大勝一場。現場所見，當賽前宣布英格蘭正選陣容時，獲最多歡呼聲當然是隊長射手哈利卡尼，不過讀出近季在曼聯表現捱批的中堅哈利馬古尼，意外地在現場也獲不少掌聲。

相關報道：世界盃｜英格蘭6：2破伊朗響頭炮 沙卡梅開二度4隊友亦有斬獲

相關報道：世界盃直擊｜「英伊戰」場外不乏着標語T恤聲援伊朗女性 英軍球迷不介意無酒飲

相關報道：世界盃︱C朗信爆炸性訪問無損葡萄牙聚焦比賽 強調有力首奪世盃冠軍