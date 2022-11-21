世界盃｜英格蘭6：2破伊朗響頭炮　沙卡梅開二度4隊友亦有斬獲 (23:18)

英格蘭此役排出4-2-3-1陣式，箭頭是哈利卡尼，從後策應是史達寧、布卡約沙卡及美臣蒙特，伊朗則有上月初小腿受傷後未嘗比賽的前鋒阿斯蒙先列後備，而其隊友門將比蘭雲特甫開賽8分鐘，便因與後衛馬捷賀尼斯「火星撞地球」，在場內治理8分鐘嘗試比賽不果，被迫退下火線，由侯賽恩賀斯尼入替，這名副選龍門在35分鐘失守，當時英軍左閘勞基梳爾左路傳中予祖迪比寧咸頂入。43分鐘，此前有兩次入球機會的英軍守將哈利馬古尼，於禁區內頂交沙卡射成2：0，加上卡尼於補時階段右路助攻史達寧，令伊朗上半場以0：3落後。

下半場接戰仍是英軍天下，62分鐘，史達寧助攻沙卡成4：0。65分鐘，伊朗藉箭頭達利米破蛋，但英軍後備上陣的鋒將拉舒福特及中場基亞利殊其後分別在71和90分鐘破門，終使有完場前有達利米射入12碼的伊朗以2：6大敗。值得一提的是，阿斯蒙在77分鐘復出及單刀射門中楣彈出。

此外，此役賽前英格蘭、威爾斯、比利時、荷蘭、瑞士、德國和丹麥足總發表聯合聲明，落實各隊隊長不會戴起「One Love」彩虹平權臂章。同日較早前曾有消息指出，若各隊隊長戴上該臂章便會被罰黃牌，而荷蘭中堅華基爾雲迪積克亦曾坦言，不欲背負黃牌作賽。

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