世界盃直擊｜「英伊戰」場外不乏着標語T恤聲援伊朗女性　英軍球迷不介意無酒飲 (21:46)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

今屆世盃於西亞舉行，方便不少伊朗球迷前往卡塔爾觀賽，部分人更不忘為自己祖國正面對的問題發聲，穿上各種形式標語T恤，或手持橫額聲援伊朗女性，如用伊朗國旗3種顏色顯示「Women Life Freedom」（女性自由人生）、「Freedom for Iran」（給伊朗自由）等字樣。

伊朗女士Zhina遮着面巾受訪，她說伊朗女性只是想要自由和公義，「我來自伊朗，國家不少人民失去性命，希望今場比賽可振奮我們國民、希望國家聽到我們的聲音，亦想向全球人們說，除了世界盃，伊朗問題都很重要」。瑞典女性Sara也穿上相關標語的黑色T恤，期望藉此讓全球更多人知道伊朗現在情况和發生何事。

英格蘭隊在今屆世盃首登場，「Football is coming home」（足球要回家）的口號在球場外此起彼落。雖然今屆世盃球場禁止賣酒，不過不少入場的英軍球迷均稱，來到卡塔爾就會適應和尊重當地文化。來自樸茨茅夫的Brian和Joel帶同兒子一行5人入場，他們表示在英國也有些球場不可飲酒，因此他們不感有影響；來自告羅士打的18歲球迷Guy green，以英格蘭隊旗當面罩，吸引不少球迷目光。熱刺球迷的他稱，享受來到觀賞世盃，「雖然英國球迷愛飲酒，但我們要適應這裏文化」。英籍球迷Darry透露，今早他與朋友已在酒店內飲了啤酒，所以入場無酒也可以，「我們已享受了美好的時光」。

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