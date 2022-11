世界盃︱多哈球迷區截龍致球迷推撞　目擊者：婦孺呼叫 憂人踩人 (13:51)

多哈市中心的Al Bidda公園是其中一個球迷區選址,據報在揭幕戰開賽前1小時已爆滿,甚至有指入場人數超出官方上限4萬人近1倍,但同時仍有大量球迷在入口聚集。主辦機構截龍後,網上影片顯示有人嘗試強行越過圍欄入場,與保安推撞。路透社、美聯社等引述目擊者指,現場出現不少婦孺呼叫聲,有人在混亂中擦傷或撞傷,憂慮在人群中呼吸困難甚至發生人踩人事件,其後到場的防暴警察花45分鐘才清走人潮,而場內歡樂持續。

另外,極端組織蓋達的一個也門分支,日前發聲明斥責卡塔爾透過世界盃「將同性戀、貪污、無神論等帶入阿拉伯半島」,呼籲穆斯林抵制賽事,但未有證據顯示他們會使用武力。

That’s a lot of police… 👀 Riot police descend on the fan festival in Qatar as the #WorldCup kicks off. #TSWorldCup pic.twitter.com/3DgKIW0ST4

The streets along the Corniche outside the fan festival ahead of the World Cup opener. It’s so busy I can’t get in! pic.twitter.com/uSC03HAfwI