世界盃︱多哈球迷區截龍致球迷推撞　目擊者：婦孺呼叫 憂人踩人 (13:51)

卡塔爾世界盃今晨（21日）揭幕，不少當地球迷未購買卡塔爾隊對厄瓜多爾隊一仗門票，選擇到首都多哈的球迷區觀賞直播。惟路透社等報道，其中一個官方球迷區爆滿後仍人潮不絕，截龍後未能入場者與保安等推撞，幸未造成嚴重傷亡。
多哈市中心的Al Bidda公園是其中一個球迷區選址，據報在揭幕戰開賽前1小時已爆滿，甚至有指入場人數超出官方上限4萬人近1倍，但同時仍有大量球迷在入口聚集。主辦機構截龍後，網上影片顯示有人嘗試強行越過圍欄入場，與保安推撞。路透社、美聯社等引述目擊者指，現場出現不少婦孺呼叫聲，有人在混亂中擦傷或撞傷，憂慮在人群中呼吸困難甚至發生人踩人事件，其後到場的防暴警察花45分鐘才清走人潮，而場內歡樂持續。
另外，極端組織蓋達的一個也門分支，日前發聲明斥責卡塔爾透過世界盃「將同性戀、貪污、無神論等帶入阿拉伯半島」，呼籲穆斯林抵制賽事，但未有證據顯示他們會使用武力。
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Chaos at Al Bidda fan fest before World Cup opener https://t.co/zi5R2DwUoS pic.twitter.com/BPo5vzWxw3— Reuters (@Reuters) November 20, 2022
That’s a lot of police… 👀— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022
Riot police descend on the fan festival in Qatar as the #WorldCup kicks off.#TSWorldCup pic.twitter.com/3DgKIW0ST4
The streets along the Corniche outside the fan festival ahead of the World Cup opener. It’s so busy I can’t get in! pic.twitter.com/uSC03HAfwI— Emma Sanders (@em_sandy) November 20, 2022