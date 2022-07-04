NBA｜湯臣回勇轟10球三分　勇士終止客場8連敗　艾榮解禁復出 (13:19)

湯臣在首節獨取20分，隨後更大灑三分雨，在三分線外13投10中，轟入全場最高的41分；至於其拍檔居里則延續好表現，交出「雙雙」33分、15助攻及7籃板，領軍在決勝節擺脫火箭的糾纏，以7分優勢力克對手，終止開季客場8連敗。湯臣在賽後直言，是仗令他增添信心，他亦把勝利歸功居里，「他願意跟隊友分享球權，當我們都打起狀態後，沒有任何東西可以阻止我們」。

另外，籃網星將艾榮早前因涉嫌反猶太言論，被罰禁賽8場，而他在今日解禁，與杜蘭特和賓西蒙斯領軍迎戰灰熊，「三巨頭」合力攻入62分下，終以127：115勝出。艾榮在賽後表示「能夠落場的感覺真好，我很想念我的隊友」。

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