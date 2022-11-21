網球｜佐高域年終賽挫魯迪　平費達拿紀錄六度封王 (10:22)

佐高域在今屆年終賽表現出色，晉級路上未嚐一敗，他在決賽面對比自己年輕12載的魯迪延續強勢，在全場開出9記Ace球下，只花1小時32分鐘，便以直落兩盤7：5、6：3勝出，繼2015年後再次奪冠，同時獲得4,740,300美元（約3710萬港元）高額獎金。

佐高域繼2008、12至15年後再次奪冠，成功追平費達拿6次封王的紀錄，他更打破這名「瑞士天王」在2011年以30歲之齡奪冠的紀錄，成為賽事歷來最年長的冠軍。他坦承4強激戰丹尼麥維迪夫，要在24小時內出戰決賽不只考驗體能，更加考驗意志。不過，他在賽後笑言：「等了7年再贏年終賽冠軍，令勝利的滋味更甜美。」

佐高域今年年初因沒有接種新冠疫苗，未能入境澳洲並失去衛冕澳網的機會，然而他在餘下賽季贏得包括年終賽與溫網在內的5項錦標，他亦藉機感激背後團隊的協助，伴他渡過這高低起伏的一年，「贏得冠軍，令我感到滿足，也令我鬆一口氣，尤其是今年經歷這麼多事」。

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