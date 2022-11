世界盃｜揭幕戰詐糊爭議　半自動越位技術影像不全面　高空鏡頭反更清晰 (08:54)

厄瓜多爾隊今仗開賽即在中圈前獲得罰球機會,吊入禁區後,主隊門將艾施比出迎但兩次手槌均打空,期間客軍球員菲歷斯托利斯及米高艾斯查達均曾觸球,最終由托利斯傳予華倫西亞門前頂入,但被判詐糊。

直播鏡頭只交代到托利斯與艾施比爭球時,之後曾觸球、視線重疊的艾斯查達右腳最前,但難論是否比兩名卡軍球員更靠近底線,構成越位。直播再過數分鐘,越位識別技術的3D影像終於出現,指出艾斯查達比卡軍守將艾迪卡廉哈辛更前,得出越位裁決。

影像未刻意交代其他裁定越位的元素,如將球頂高的是托利斯還是艾施比的手槌,及何以得出哈辛是第2最近底線的卡軍球員,作為畫越位線標準的前設。不過,高空鏡頭就拍攝到托利斯與艾施比爭球一刻,艾斯查達確實右腳凸出。

爭議無礙主導全場的厄瓜多爾隊爭勝,華倫西亞在詐糊後半小時內梅開二度,助球隊以2:0旗開得勝。

This is how close the offside ruling was against Ecuador 👀 pic.twitter.com/ALzB6sDZiq — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

Now I got it. The player who assists Valencia benefits from an offside position pic.twitter.com/6SSyiQeS2q