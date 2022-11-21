世界盃｜英伊戰傳沙卡壓科頓獲正選　9軍隊長戴聲援同性戀臂章或被罰 (12:37)

根據英國傳媒報道，英格蘭主帥修夫基計劃在分組賽首戰以4-2-1-3陣式鬥伊朗隊，預計沙卡將伙拍哈利卡尼和史達寧組成三叉戟攻堅，效力多蒙特的19歲小將祖迪比寧咸，與美臣蒙特及迪格蘭賴斯組成中場線，防線則有捷比亞、哈利馬古尼、史東斯及勞基梳爾，並由比克福特擔任門將。雖然在英媒流出的正選名單中，曼城翼鋒科頓意外失落正選，有指這只為修夫基在分組賽階段輪換的做法。

另外，今屆世界盃主辦國卡塔爾爭議不斷，當中人權問題最受外界關注。國際足協（FIFA）和歐洲足協（UEFA）通常都不允許球隊發表政治聲明，英軍隊長哈利卡尼願意冒着被罰黃牌的風險，戴起「One Love」臂章表態，他表示：「作為一個團隊，我們已明確表示希望佩戴臂章。我知道英足總目前正在與FIFA協商，我我相信在開賽前會作出決定。」

修夫基則指自己無法代替卡尼發言，但他表示球隊將會在賽前單膝下跪表態，「世界盃是國際大賽，我們認為這是一個強而有力的聲明，讓世界各地的年輕人知道包容性的重要」。

包括英格蘭、德國、荷蘭和比利時隊在內，將有9支球隊的隊長配戴「One Love」臂章上陣，荷蘭中堅華基爾雲迪積克則指，「若然會得黃牌的話，我們會再討論是否配戴這臂章，因為我不喜歡背負黃牌作賽」。

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