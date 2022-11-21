世界盃︱卡塔爾揭幕戰淨負厄瓜多爾兩球　歷來首東道主初戰敗陣 (01:59)

卡塔爾此役以艾姆斯阿里及艾菲夫攻堅，厄瓜多爾則以曾出席2014年世界盃的33歲老將安拿華倫西亞掛帥，他於3分鐘頭槌建功，卻在視像裁判（VAR）介入下，被判越位在先「食詐糊」。16分鐘，卡塔爾門將艾舒比禁區內拉跌安拿華倫西亞被判12碼，他親自操刀射入今屆世盃首球。曾效力韋斯咸和愛華頓的他，於31分鐘又接應右閘安祖路比斯亞度傳中頂入。艾姆斯阿里其後近頂斜出，令卡塔爾上半場以兩球落後。56分鐘，厄軍中場干沙路柏拉達曾施射被艾舒比撲出，惟卡塔爾終仍以0：2敗陣，並令歷屆世盃東道主首戰成績改寫為16勝6和1負。

同組荷蘭對塞內加爾明晨交鋒，前者因敵鋒沙迪奧文尼日前因傷退隊而被看高一線，中堅華基爾雲迪積克為該名前利物浦隊友未能參賽而惆悵，他說：「文尼缺陣令我傷心。我渴望看見他在球場內，而與非洲冠軍塞內加爾交手實是一場大戰。」雲迪積克又認為，荷蘭現擁有經驗、天賦及磨合多時，在經驗老到的尹戈爾領軍下力足交出成績。

尹戈爾於2014年率領荷蘭獲世盃亞軍後離隊，但球隊之後連續無緣2016年歐洲國家盃和2018年世盃，這名71歲老帥說：「我們此際並無當今最出色球員，但我深信球隊和戰術已建立起來，而且球員若遵從教練部署便會有成績。」他去年8月回巢領兵，迄今15戰錄得11勝4和，惟此役有前鋒迪比和中場迪魯恩勢因傷避戰。塞軍教頭艾利奧施斯則鼓勵麾下道：「縱使文尼不在，球員仍要有信心。我要求他們向自己說，若法國能成為去屆世盃盟主，為何己隊不能？」

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