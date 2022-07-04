世界盃直擊︱揭幕戰前夕球迷打成一片　厄瓜多爾球迷打氣不輸卡塔爾（有片） (23:25)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

世界盃將於香港時間今晚10時30分在比賽場地巴伊特球場（Al Bayt Stadium）舉行開幕禮，緊接於周一凌晨零時展開揭幕戰。開賽前7小時在多哈的市中心、不時看到穿上不同國家隊球衣的球迷很快打成一片，甚至在地鐵和巴士等交通工具內大聲高歌。

作為東道主的首場對手，厄瓜多爾隊原來也有不少球迷專程遠赴西亞支持祖國。戴上面具的53歲厄瓜多爾球迷Jimmy，一身穿上華麗的民族服飾，在多哈市中心街頭揮動國旗，吸引不少途人目光，紛紛要求合照。他透露厄瓜多爾的原住民都會穿上這身裝束慶祝慶典，稱今次是他首次出外看世盃，會逗留卡塔爾5天只看揭幕戰，頗欣賞年僅20歲利華古遜中堅軒卡比。Jimmy身旁的朋友John彼此已認識5年，他雖身穿厄瓜多爾隊球衣，但原來是挪威人，笑言有曼城射手艾寧夏蘭特的國家隊無緣今屆世盃決賽周後，轉而支持朋友的祖國。他們透露買了揭幕戰門票，承認價錢不菲每張高達350歐元（約2840港元）。Jimmy和John均估計這支南美球隊分別以2：1或2：0擊敗東道主。

至於卡塔爾亦有眾多主場球迷支持，年僅15歲卡塔爾中學生Kaltham Al Ebrahim，與妹妹Dana Al Ebrahim一家人首入場看世盃，她稱雖然不是球迷，但知道今次對祖國是大事，一定要全力支持，稱有強烈感覺卡塔爾在揭幕戰會勝出，甚至大勝4：0，又對眼見不同球迷專程前來為自己國家打氣感覺很好。

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