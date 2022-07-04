籃球︱東方宣布再戰ABL　班費約千萬　擬未來參戰CBA (19:07)

ABL因新冠疫情在2020年停擺，隨着各地逐漸「復常」，賽事相隔3年重啟，香港東方將與另外7支東南亞球隊參賽。今季ABL常規賽有新加坡、印尼、馬來西亞及越南4個分站，將於明年1月2日至2月17日上演，頭4名球隊將晉級3月3至15日的季後賽，東方正積極爭取決賽周的主辦權。東方體育會副主席游永強表示，球隊今季班費近1千萬，而香港仍有「0+3」等檢疫管制，故球隊在每站常規賽之間或不會返港。

今季外援名額和以往不同，每隊將有3個世界外援加一個與血緣外援，東方領隊蔡芳裕指球隊正積極羅致新球員，預計12月中會有大軍名單。前南青外援中鋒麥洛連是日有份出席記者會，蔡芳裕指他明日起將參與球隊訓練，惟能否入選最終名單有待教練決定。至於甲一班霸南華宣布重組，主將梁兆華完季後宣布離隊，蔡芳裕表示「每個南華球員都是我的目標，歡迎大家來投」。

政府《施政報告》提及支持本地球會參與中國大型賽事，游永強指ABL已屬東南亞頂級賽事，東方亦一直期望進軍CBA，並一直為之準備，包括在新界區興建新訓練基地，以及完善青訓梯隊等，「現時萬事俱備，只欠東風，但仍要視乎中國籃協政策，並藉ABL成績，證明己隊符合CBA的要求」。游永強期望啟德體育園在2024年落成後，成為東方進軍CBA的「主場」。

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