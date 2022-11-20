澳門大賽車︱東望洋意外港將盧思豪網上報平安　賽會：車手送院時清醒 (18:09)

以TCR規格房車作戰的東望洋大賽，盧思豪與另一香港車手甄卓偉昨首回合同葡京彎捲意外，令他們今日分別以第12及第17起步，但兩人中段已修復失地，尾隨澳門車手蘇沙。在9圈正賽最後一圈，3車纏鬥至東方彎時，盧思豪戰車甩尾失控撞牆，再來回反彈另一邊防撞欄才停下，引擎等零件飛脫，有3部後車收制不及受波及。賽事腰斬後維持前一圈成績計算，由蘇沙連贏兩場，盧思豪及甄卓偉分奪亞、季。盧思豪賽後在網上報平安，亦提及意外時感到出彎被後方的甄卓偉追撞。甄卓偉在賽後記者會就稱沒感到碰撞。

大會在東望洋賽後需時清理賽道，令僅接的澳門GT盃次回合由12圈縮至8圈。上屆冠軍歐陽若曦因首回合的意外，戰車未能收復而今日未能出賽，其德籍隊友晏高（Maro Engel）雖起步被趕過，但勁敵馬些路（Raffaele Marciello）其後壞車，再登頭位並帶到尾，個人第3次贏得澳門GT賽事冠軍，僅次今屆亞軍莫他拿（Edoardo Mortara）的4次。代表香港的瑞士籍車手阿歷山大（Alexandre Imperatori）摘季。尾位起步的方駿宇，因賽事兩次出動安全車下，只能追至第6名完賽。

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