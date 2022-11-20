世界盃︱賓施馬退法國隊　稱為國家著想需讓位　法媒：操練拉傷需唞三周 (07:53)

賓施馬上季為西甲球會皇家馬德里上陣46場入44球，上月首奪金球獎，但今季已持續受傷患困擾，球會賽事上陣場數只有約一半。他上周加入法軍後，與守將華拉尼至昨日前均缺席大隊操練。法媒RMC電台指出，賓施馬昨日是在一次跑動中，在未受其他球員干擾下自己拉傷左大腿前肌，而這並非其舊患。

賓施馬在今日凌晨離開多哈的診所，法國足總最終今早指他需缺陣3星期，需要退隊。主帥迪甘斯表示為麾下感到傷心，但對其他隊員仍充滿信心。賓施馬則在社交平台稱：「我不曾在人生中放棄，但今晚，我需要為球隊著想，讓出位置予可幫法國隊創造佳績的球員。」賓施馬因性愛勒索前隊友華布拿一案，非4年前世盃冠軍隊成員。

尋求衛冕的法國隊，據報將在卡塔爾時間早上決定會否補選，暫以利華古遜前鋒穆沙戴亞比及摩納哥射手賓耶達呼聲較高。法軍今屆已有中場尼高路簡迪、保羅普巴、翼衛費蘭文迪等因傷落選，日前亦有翼鋒尼干古、後衛派斯奴甘佩比退隊。法國隊需在香港時間周二凌晨3時前完成補選程序，以出戰翌日對澳洲隊的D組首場分組賽。

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