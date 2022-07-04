賽車︱兩港將澳門GT盃遇意外退賽　歐陽若曦證戰車無望續戰　方駿宇冀趕及次回合 (20:50)

排頭位的莫他拿因在熱身圈前偷步，被大會罰至尾位起步，令晏高得以升上一格頭位出戰，而他甫開賽便拉開，惟緊隨的多架戰車在駛至水塘灣前便發生碰撞，其中駕駛55號平治-AMG GT3戰車的歐陽若曦，在內線被其他賽車碰撞致令其失控，繼而再撞上另外一部賽車和賽道圍欄上，他的戰車損毀嚴重被迫退出比賽，而方駿宇亦在意外中受波及同告退賽。

大會在意外後出示紅旗，並宣佈將賽事縮短至六個圈。比賽在賽道完成清理後再度展開，排首位出發的晏高在賽事第二度開始後一放絕塵，並領先全程賽事未受任何威脅直到終點。勝出第一回合的晏高，將會在明日的第二回合賽事上排頭位起步出賽。

賽後歐陽若曦表示：「很可惜比賽未到一號彎就需要終結。我的起步很好，很快已追上前車，差不多超越方駿宇。但前面的一部保時捷突然像沒察覺他旁邊的方駿宇，從右邊切入到左邊碰到方駿宇的車，再而令他的車頭撞上我的車尾，我的戰車立即被推至橫向並直衝去圍欄。這次意外非常不幸，戰車的損毀程度亦非常嚴重。戰車撞上圍欄的角度正好就是車架前方及前懸掛所在位置，很不幸戰車已確定無法維修，我已不可能出戰明天的比賽。在此非常感謝支持我的所有人，所有贊助商，以及在現場支持我給我打氣的朋友和觀眾。我衷心希望明年能再次回來澳門參賽，答謝他們的支持。」至於方駿宇則透露戰車情况尚可，明天應有望趕及出戰次回合。

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