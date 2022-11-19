籃球｜「魔獸」台灣籃壇處子戰獻準三雙　領桃園雲豹加時反勝新北特攻 (19:48)

36歲的D侯活此戰以正選身分披甲，甫開賽遭敵軍「貼身」招待，持球時常被對方雙人夾擊，未有太多機會衝擊對方籃底至首節最後1分32秒才首獲進帳。他在次節逐漸適應節奏，兩度博得「And 1」，半場收穫11分、6個籃板、5次助攻及兩次封阻。惟桃園雲豹敵不過中信特攻非裔台將阿巴西（Mohammad Al Bachir）的火熱手感，被對方兩節怒轟33分下，半場以51：72大幅落後。

侯活下半場打滿全場，表現更得心應手，帶來桃園雲豹逐步收窄分差，並在第4節扮演「關鍵先生」，單節獨取18分，完場前16.2秒更由羅振峰追成105：105平手。侯活於對手最後一擊，成功封阻敵衛林韋翰的壓哨三分球，將賽事帶進加時。

得勢不饒人的桃園雲豹，加時乘對手攻力啞火逆轉戰局，當中侯活再貢獻4分，終協助球隊以5分優勢勇挫有阿巴西狂砍51分的中信特攻，本季打開勝利之門，目前戰績1勝1負。

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