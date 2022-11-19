世界盃︱迪布尼「老貓燒鬚」比利時負埃及　摩洛哥偕塞爾維亞大勝 (18:26)

世界排名僅次於一哥巴西隊的比利時隊，此仗有門將泰拔高圖爾斯、守將艾達韋列特、中場奇雲迪布尼、韋素及翼鋒夏薩特等擔正，埃及隊則有前鋒穆罕默德沙拿和中場艾利尼壓陣。34分鐘，迪布尼在後場區控球甩腳，被截得皮球的埃及前鋒莫斯達法遠射得手。「歐洲紅魔鬼」下半場接戰僅1分鐘又失守，沙拿中場直線妙傳中場馬莫特查斯古特，為埃及射成2：0。比利時於76分鐘藉下半場入替及前鋒巴舒亞伊攻堅的奧賓達破蛋，而球隊最終以1：2落敗。

帶領比利時獲得2018年世盃季軍的的西班牙籍教練馬天尼斯總結敗因道：「己隊球員似不想受傷，在精神上未為此役做好準備。我們控球欠佳，空位亦少。埃及的表現是較好的，他們的目標贏波。」馬帥強調這場比賽正好是給予麾下警號和教訓，也必須明白未達最佳狀態是不可能奪得世界盃。比利時的F組對手依次是加拿大、摩洛哥和克羅地亞。同日摩洛哥憑前鋒安尼斯利及中場薛耶治上半場建功，中場保法爾下半場射入12碼埋齋，在中立場阿聯酋以3：0大勝格魯吉亞。

另外，G組的塞爾維亞在友賽作客以5：1大勝巴林，入球者分別是梅開二度的中場杜辛泰迪治、菲臘杜歷錫、前鋒杜辛華荷域及盧卡祖域。塞爾維亞的Ｇ組對手依次是巴西、喀麥隆和瑞士隊。

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