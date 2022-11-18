世界盃︱卡塔爾突「反口」球場內禁酒　貴賓料不受影響 (22:06)

卡塔爾作為伊斯蘭國家，一直嚴格限制酒精飲品販賣，原本因應世界盃，容許球場及球迷嘉年華區範圍賣酒，但日前據報要求將球場攤檔搬至不顯眼處，已惹起禁酒疑慮。FIFA最終今晚發聲明指，球場內的銷售點只會提供零酒精飲品，會致力與主辦國繼續營造良好球迷體驗。FIFA贊助商百威啤酒一度發帖稱「這非常尷尬」，其後刪除帖文，多個球迷組織就指控卡塔爾及FIFA出爾反爾。歐美傳媒指入場費逾15萬港元球場廂房，仍會為一眾貴賓提供酒類。而據報當局「反口」原因，是不希望場內有因文化上禁酒的國籍球迷受酒精影響，包括多個信奉伊斯蘭教的國家人士。

因宗教引起的世盃爭議亦體現在其他球迷生活層面，德國駐多哈大使館對赴卡國觀賽球迷提供的指引，就提到「煙草（包括電子煙）、酒精、色情物品，以至宗教書籍及豬肉都禁止帶入境」。另一方面，有前赴當地採訪的外國傳媒，就披露有球迷村住宿設施，甚至FIFA官員入住的高級酒店，仍未完成內部裝修。

另外，下屆FIFA會長提名期昨晚截止，只有現任的恩范天奴參選，令他第二度連任職務。瑞士籍的恩范天奴2016年接替涉貪下台的白禮達，任內推動2026年北美世界盃決賽周擴至48隊，但世盃兩年一屆計劃遭歐洲及南美足協拉倒。

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