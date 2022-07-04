澳門大賽車︱衛冕歐陽若曦澳門GT盃排位賽列第7　方駿宇第5　莫他拿排頭位 (21:08)

澳門GT盃首節排位賽初段曾出現意外令賽道受阻，繼昨日練習賽後再度出現紅旗，賽會迅速清理後賽事繼續進行。其中代表Craft-Bamboo Racing的港將歐陽若曦在首節以2分19.379秒排第7，其德國籍隊友晏高則跑出最快時間。不過在第2節排位賽，代表奧迪出戰的35歲瑞士籍名將莫他拿表現神勇，在尾二的快圈時跑出2分17.012秒，即使及後的最後衝刺在頭兩個路段做出今場最快，但中段因被慢車影響終未能再改寫時間，但仍以0.174秒力壓晏高，明於正賽首回合排頭位出賽。至於代表Uno Racing Team出戰的另一港將方駿宇則位列第5。

賽後歐陽若曦嘆今日發揮平平，「今天的發揮不算太好，我未能完全發揮戰車應有戰力，剎車表現未如意，令我損失了一些時間。總體來說，這不是我心中所希望的表現。我會回去再研究比賽數據，看看哪個位置出現問題。今天我們曾改動過不少戰車上的設定，我亦用了些時間調整自己的駕駛方法，但未能百分百發揮出來。接下來還有兩天比賽，明天的第一回合比賽最重要是保持戰力，起步時爭取更好的位置。」

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