英超︱C朗望40歲掛靴　樂見阿仙奴封王　費南迪斯葡軍友賽起孖 (16:26)

C朗在預告影片已提到，感到自己不受坦夏格尊重，在足本訪問中就特別提到在對熱刺一仗拒絕後備上陣，提早離場而被內部罰停賽一場。他表示後悔這個決定，但同時覺得坦夏格刻意刺激他：「我這樣的球員不應只後備上陣3分鐘……他在對曼城一仗不用我，賽後說是尊重我的生涯，然後這場又要我落場，全無邏輯可言。」另一方面，他表示如曼聯退出英超爭標行列的話，會支持阿仙奴爭標，表示喜歡阿迪達領軍的球隊風格。

自訪問片出街後，一直有聲音指公開反面的C朗，會被曼聯明年1月放售，甚至提前解約。37歲的他承認今夏曾獲沙特球會希拉爾出兩年3.5億歐元合約報價，但拒絕對方，是因為「覺得自己仍可為葡軍及曼聯貢獻」。至於未來，他表示如果有合適的球會為繞他制訂戰術，相信自己仍可保持表現至40歲。

C朗因為腸胃炎，缺席葡軍今晨對尼日利亞隊的友賽，但球隊仍憑球會隊友般奴費南迪斯梅開二度，中場祖奧馬里奧及新兵干沙路拉莫斯後備錦上添花，大勝4：0。費南迪斯賽後表示C朗會第5次出戰世盃，非常難得，又正面回應與C朗握手片段只是開玩笑，粉碎不和傳聞：「這裏是葡萄牙隊，曼聯會是我世界盃之後才專注的地方。我沒與任何人出現問題，會做好自己的事。」

相關新聞：世界盃｜C朗腸胃炎避戰葡軍友賽 新專訪內容狠批後輩欠野心 親證去夏幾乎投「城」（附訪問片段）

其他新聞：世界盃︱塞內加爾終接受文尼因膝傷退隊 手術成功傳養傷3個月

其他新聞：世界盃｜山根視來完場前犯天條 日本友賽反負加拿大

其他新聞：世界盃｜落選英軍前鋒艾雲東尼 被控違例232次賭波 或面臨長期禁賽