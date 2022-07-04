世界盃｜落選英軍前鋒艾雲東尼　被控違例232次賭波　或面臨長期禁賽 (20:40)

英格蘭足總在聲明中指出，艾雲東尼因涉嫌於2017至21年間，違反博彩規例賭波多達232次，被指控行為不檢，而他必須在11月24日之前回應有關指控。據英國《每日郵報》本月較早前報道，早在艾雲東尼於2020年加盟賓福特前，已涉及違反博彩規例，並已被調查約7個月。惟該報指他未就賓福特落敗的比賽下注。

賓福特發表聲明道，在被告知艾雲東尼被指控違反英足總的E8規例，已與對方和其法律代表討論事件，並稱「這些對話將私下進行。在此事完成之前，我們不會發表進一步評論」。艾雲東尼今季英超和聯賽盃共為賓福特上陣16次入11球和交出3次助攻，當中包括上周六聯賽梅開二度，令球隊爆冷作客以2：1力挫衛冕之師曼城。而早前於歐洲國家聯賽首次入選英格蘭隊的他，最終未有入圍世界盃名單。

值得一提的是，將出席世盃的英軍後衛捷比亞，曾於2020年12月被英足總禁賽10周，理由是他在2019年，將自己由熱刺轉會馬德里體育會的信息，洩露予其他人及落注。惟這名現效力紐卡素的32歲右閘，去年仍協助「三獅」獲得歷來最佳的歐洲國家盃亞軍成績。

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