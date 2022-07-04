世界盃｜C朗腸胃炎避戰葡軍友賽　新專訪內容狠批後輩欠野心　親證去夏幾乎投「城」（附訪問片段） (19:29)

C朗接受其好友兼資深主持人皮爾斯摩根的獨家專訪，被問到現時曼聯陣中最欣賞的隊友，只提及了同為國家隊隊友的達洛治，以及兩名今夏新兵利辛度馬天尼斯與卡斯米路的名字。他慨嘆當今年輕球員的心態，跟同年齡時的自己差距甚遠，「野心是不同的，他們要什麼有什麼，從未捱過苦，亦顯得不在乎。這不單在曼聯，各隊都是這樣；但我們不能怪責他們，這是被新世代、新科技分心所造成的」。

這名五屆金球獎得主去年8月離開祖雲達斯，其間曾盛傳加盟「紅魔」的死敵曼城，結果峰迴路轉重返奧脫福。C朗於訪問證實，當日確實「非常接近」加盟「藍月」，但透露跟恩師費格遜商討成為轉捩點，「我跟他交談時，他說我『不可能去曼城』，然後我答應他。我的歷史是在曼聯，我的心還能感覺到過去，因此這亦是我自覺所產生的決定，當刻我的心聲在鏗鏘」。

C朗在專訪風波後返回葡軍集訓，亦被指與般奴費南迪斯等隊友產生芥蒂。主帥費蘭度山度士重申，未聽見球員在訓練期間提及該專訪，可見球隊備戰未受影響。不過，將代表衛冕軍法國隊出戰世盃的曼聯中堅華拉尼，承認C朗剖白影響隊內士氣，「我們都在關注他還會說什麼，但嘗試用自己的方式緩和狀况，盡量不參與其中」。

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