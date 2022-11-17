世界盃｜阿根廷最後熱身賽派5蛋　史卡朗尼暗示將棄部分缺態球員 (18:08)

雖然阿根廷上場國際賽已在9月尾，但出征主隊阿聯酋仍綽綽有餘，開賽僅17分鐘便藉美斯「單刀橫傳」祖利安艾華利斯打開紀錄。迪馬利亞及後在25和36分鐘連入兩球，並於完上半場前助攻美斯，令這名35歲老將取得個人第91個國際賽入球，加上後備上陣的翼鋒祖亞昆哥利亞在60分鐘埋齋，終使1978和86年世界盃盟主阿根廷淨勝5球，將連續不敗改寫為36場，只差1場便可追平意大利的紀錄。

勢將第5次出席世盃的美斯賽後稱讚國家隊道：「這是一支非常好的團隊，全部人都渴望勝利。可是我們必須循序漸進，因為世盃分組賽並不易踢。」阿根廷的C組對手依次是沙特阿拉伯、墨西哥和波蘭隊。同日波蘭在羅拔利雲度夫斯基缺陣下，仍藉前鋒比亞迪克在85分鐘一箭定江山，在友賽主場以1：0險勝智利。

阿根廷此役有前鋒保羅戴巴拿、尼高拉斯干沙利斯、中場艾真度高美斯及守將基斯甸羅美路等，因早前受傷未復狀態而被棄用，主帥史卡朗尼說：「己隊仍有數天時間落實最後大軍。我們是可以改變的，這是有可能的。」根據國際足協規定，下周日世盃揭幕戰前24小時，各隊若有球員因傷病退隊，仍可更換人腳。

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