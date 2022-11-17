乒乓｜黎巴嫩青少年賽越級戰U15封后　麥明芯膺雙料冠軍 (16:21)

年僅13歲的麥明芯越級出戰U15女單，她在淘汰賽盡展強勢，接連擊敗埃及和馬來西亞籍對手，在決賽以直落三局13：11、11：2、12：10勇挫敍利亞隊的Hend Zara，在今站賽事膺雙料冠軍。這也是麥明芯自9月的泰國和格魯吉亞站賽事後，贏得第4個冠軍。

港隊派出4名球手出戰U19女單，當中李凱敏在8強以局數2：3僅負伊朗隊的Elina Rahimi，無緣獎牌。至於同處上線的吳詠琳及黃凱彤在4強碰頭，前者以3：1過關，與隊友江芷林會師決賽。

兩名港將在決賽鬥得激烈，吳詠琳在首局多次「刁時」下以16：14先拔頭籌，她隨後再贏11：7和12：10，激戰44分鐘下以直落三局力克江芷林，贏得冠軍。連同麥明芯的U13冠軍和黃凱彤的U17亞軍，港隊在黎巴嫩站賽事共得3金2銀1銅。

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