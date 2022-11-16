世界盃︱法國尼干古傷退迪甘斯急召梅安尼　荷蘭鬥塞內加爾勢缺迪比文尼　 (23:01)

25歲的尼干古是於練習期間，被法國隊友中場卡馬雲加弄傷左膝，經檢查後證實不能出席世界盃。他今季在RB萊比錫入8球和交出11次助攻。「高盧雄雞」隨即補選已隨法蘭克福前往日本的高路梅安尼入隊，這名23歲攻擊手今季也獨取8球及有9個助攻。效力馬賽的摩洛哥國腳夏列特，是於上月中法甲作客挫摩納哥時傷及十字韌帶，養傷至今仍未康復，據報這名25歲前鋒將無法參戰世盃。

G組方面，巴黎聖日耳門的巴西國腳中堅馬昆賀斯，繼因肌肉問題缺席日前大勝歐塞爾的法甲比賽後，今日操練亦只能獨先緩步跑，未知能否趕及下周四對塞爾維亞的首戰。此外，據報腓骨受傷的塞內加爾箭頭沙迪奧文尼勢缺陣下周一對荷蘭的A組首仗，而兩個月前腿筋受傷的「橙軍」前鋒迪比則上陣成疑。

另外，昨度過26歲生辰的拿玻里韓國隊後衛金玟哉，今日回應上周在意甲比賽罕有失誤，並非緣於自己今季已有20場比賽踢足全場導致體力不繼。然而，國際職業足球員工會早前發表報告，憂慮季中舉行世界盃，球員在賽程頻集且備戰不足下，會出現更多肌肉受傷情况，並指出32隊大軍名單中，過去一年比賽最多的葡萄牙隊將身受其害。

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