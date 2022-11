世界盃︱C朗操練被簡斯路推開再惹揣測　專訪主持：他要求受訪 (21:41)

葡軍中場祖奧馬里奧日前回應到C朗與費般奴南迪斯一事,稱二人只是開玩笑,沒有不和,「我當時在更衣室,因為般奴是最遲來到的,C朗就問他是否坐帆船來」。費南迪斯就轉載馬里奧的訪問截圖稱,「你破壞了報紙頭條」,暗示傳媒報道不實。不過,在一段葡軍操練片段中,C朗走向獨站一旁的祖奧簡斯路,後者同樣表現冷淡,並推開對方,令C朗無癮走開,事後又引起更多C朗與其他球員關係欠佳的猜測。惟有網民指出,簡斯路早前與隊友激烈爭波,C朗只希望令對方冷靜。

37歲的C朗近日接受著名主持人皮爾斯摩根訪問,批評球會背叛和沒有尊重他,昨日一集內容提及年初的雙胞胎幼子夭折,幼女其後患重病,令他缺席球會季前集訓,但球會有不少人缺乏同理心。摩根昨則透露,整個訪問是C朗先主動接洽受訪,「都是近期才成事,他知道自己會捱罵,但覺得所講的都是真話,是時候剖白」。

The context to the Ronaldo and Cancelo video, which the media will ignore. pic.twitter.com/Qa1FEp53jf

So patronising. The interview was Cristiano’s idea and he’s very happy with the way I handled it, and the way I have promoted it. Try watching the whole thing when it airs tomorrow & Thursday, then pass judgement. https://t.co/rIjdQHJzSi