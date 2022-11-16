世界盃︱C朗操練被簡斯路推開再惹揣測　專訪主持：他要求受訪 (21:41)

葡軍中場祖奧馬里奧日前回應到C朗與費般奴南迪斯一事，稱二人只是開玩笑，沒有不和，「我當時在更衣室，因為般奴是最遲來到的，C朗就問他是否坐帆船來」。費南迪斯就轉載馬里奧的訪問截圖稱，「你破壞了報紙頭條」，暗示傳媒報道不實。不過，在一段葡軍操練片段中，C朗走向獨站一旁的祖奧簡斯路，後者同樣表現冷淡，並推開對方，令C朗無癮走開，事後又引起更多C朗與其他球員關係欠佳的猜測。惟有網民指出，簡斯路早前與隊友激烈爭波，C朗只希望令對方冷靜。

37歲的C朗近日接受著名主持人皮爾斯摩根訪問，批評球會背叛和沒有尊重他，昨日一集內容提及年初的雙胞胎幼子夭折，幼女其後患重病，令他缺席球會季前集訓，但球會有不少人缺乏同理心。摩根昨則透露，整個訪問是C朗先主動接洽受訪，「都是近期才成事，他知道自己會捱罵，但覺得所講的都是真話，是時候剖白」。

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What’s going on here between Cristiano Ronaldo and João Cancelo? 🧐 pic.twitter.com/KG6BrKbvxF— Football Daily (@footballdaily) November 15, 2022

The context to the Ronaldo and Cancelo video, which the media will ignore.



pic.twitter.com/Qa1FEp53jf — TC (@totalcristiano) November 15, 2022