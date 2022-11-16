體育

世界盃（有片）︱伊朗教練稱麾下可聲援國內示威　遭追問即向記者開火 (20:10)

伊朗國內示威持續，亦延伸至體育界。正在卡塔爾備戰世界盃的伊朗隊，葡籍主帥昆洛斯表明，球員可在國際足協規例下自由表達意見，但被追問時便與記者不歡而散。另外，在全英桌球賽贏波晉級的球手賀辛華費爾，亦曾就比賽與否陷於兩難。

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）兩個月前被指戴頭巾不合規格，其後死於警察拘押期間，引發全國廣泛示威衝突，近期開始有聲音要求禁止伊朗參加國際體育比賽，作為德黑蘭鎮壓示威的懲處。該國足球隊連續3屆世盃在昆洛斯麾下打入決賽周，被問到球員取態時，昆洛斯說：「己隊球員與其他球隊沒有分別，都可自由表達意見聲援，只要符合國際足協規例和足球精神就可以，就如你們都有賽前單膝跪儀式，不一定要每個人都同意。」

英國天空電視台記者隨後指昆洛斯曾稱代表伊朗是個人榮譽，追問「能否接受自己代表一個打壓女性的地方」，卻惹起對方不滿，這名葡籍主帥一邊離開記者室，一邊說：「你會給多少錢我去答這個問題？向你的老闆說世盃後能給令人滿意的報酬，我就會答，但不要斷章取義。」伊朗隊將下周一於B組首戰對英格蘭隊。

在全英桌球賽，28歲的賀辛華費爾首圈以6：4淘汰兩屆冠軍施比，但這名伊朗籍球手表示自己的思緒仍難集中在球枱上，「我不知自己會表現如何，也不想慶祝。有些人會留言說我為表尊重，應該棄賽。我當然知國內發生甚麼事，但我可以怎樣幫到他們呢？生活還是要繼續」。他次圈將對另一英格蘭球手里素斯基，同日晉級的特林普和梅菲均要戰至決勝局才過關。

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