世界盃（有片）︱伊朗教練稱麾下可聲援國內示威　遭追問即向記者開火 (20:10)

伊朗女子阿米尼(Mahsa Amini)兩個月前被指戴頭巾不合規格,其後死於警察拘押期間,引發全國廣泛示威衝突,近期開始有聲音要求禁止伊朗參加國際體育比賽,作為德黑蘭鎮壓示威的懲處。該國足球隊連續3屆世盃在昆洛斯麾下打入決賽周,被問到球員取態時,昆洛斯說:「己隊球員與其他球隊沒有分別,都可自由表達意見聲援,只要符合國際足協規例和足球精神就可以,就如你們都有賽前單膝跪儀式,不一定要每個人都同意。」

英國天空電視台記者隨後指昆洛斯曾稱代表伊朗是個人榮譽,追問「能否接受自己代表一個打壓女性的地方」,卻惹起對方不滿,這名葡籍主帥一邊離開記者室,一邊說:「你會給多少錢我去答這個問題?向你的老闆說世盃後能給令人滿意的報酬,我就會答,但不要斷章取義。」伊朗隊將下周一於B組首戰對英格蘭隊。

在全英桌球賽,28歲的賀辛華費爾首圈以6:4淘汰兩屆冠軍施比,但這名伊朗籍球手表示自己的思緒仍難集中在球枱上,「我不知自己會表現如何,也不想慶祝。有些人會留言說我為表尊重,應該棄賽。我當然知國內發生甚麼事,但我可以怎樣幫到他們呢?生活還是要繼續」。他次圈將對另一英格蘭球手里素斯基,同日晉級的特林普和梅菲均要戰至決勝局才過關。

