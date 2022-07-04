世界盃｜「10號仔」南野拓實首戰世盃　稱不能辜負前輩中村俊輔香川真司 (18:59)

南野拓實今夏由利物浦轉會法甲的摩納哥，迄今各項賽事上陣14次斬獲1球和貢獻3次助攻，並被日本主帥森保一召入世界盃大軍，更獲贈10號球衣，意味成前線策動攻勢重心。南野回顧上屆世盃因落選時仍感沮喪，他說：「我仍受它的影響，那是沒齒難忘的。我渴望今屆世盃獻出所有。」他又透露十分尊重曾是國家隊10號戰衣擁有者的名宿中村俊輔和香川真司，並稱「我肩負球隊指揮官的重責，亦會展示穿上這球衣的獨特之處」。

被編在E組的日本是身處「死亡之組」，理由是同組對手有曾奪冠軍的西班牙和德國，而後者將在下周三首戰碰日本。「日耳曼軍團」教練費歷克透露，正在養傷的中場湯馬士梅拿及守將魯迪格將不會在明晨作客友賽阿曼時披甲，但有信心上述兩將可復出鬥日本。此外，費歷克指攻擊手馬里奧葛斯因比賽頻密而需要多些休息。至於「狂牛」下周三的對手是哥斯達黎加。

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