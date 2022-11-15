世界盃｜30歲尼馬料今屆世盃最後探戈　盼「生涯以高峰作結」 (21:52)

巴西隊今屆被視為爭標熱門，尼馬在訪問中稱非常期待世盃來臨，覺得球隊可以戰至最後階段，「希望自己的名字刻在足球歷史名冊」。另一方面，尼馬過去12年已在國家隊累積75個入球，距比利只差兩球，但他表示自己不會去想紀錄，又指比利是巴西足球的先河，非常尊敬對方。至於未來會否再戰世盃，他表示：「我無法保證下屆還會繼續，會當今次是最後一次。我也不知道新教練會否喜歡我。」

巴西隊主帥鐵迪6年前上任，年初宣布不再續約，世盃後引退。他今次選擇於意大利都靈集合球隊，在祖雲達斯的基地訓練數日才會轉抵卡塔爾。

周日才完成法甲比賽的尼馬，連同巴黎聖日耳門隊友馬昆賀斯最後加入大軍，與另外10將均缺席首次操練。他今屆料續壓新星雲尼斯奧斯祖利亞任正選，後者近日受訪時指，巴西隊要六度封王的最大障礙會是上屆冠軍法國，覺得球會隊友賓施馬、法軍主將基利安麥巴比會做到以老帶新。名宿朗拿度及李華度則相信39歲老將丹尼爾不會是球隊弱點。

其他新聞：世界盃︱C朗專訪風波後現身葡軍訓練展笑容 與曼聯隊友般奴握手顯尷尬

其他新聞：滑冰｜世界反禁藥組織上訴 要求重罰涉違禁俄新星華莉娃

其他新聞：NBA｜畢拿封阻布克卡絕殺波 領熱火反勝太陽 「未來狀元」演法國處子戰