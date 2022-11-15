世界盃︱C朗專訪風波後現身葡軍訓練展笑容 與曼聯隊友般奴握手顯尷尬 (19:53)

C朗在曼聯過去兩仗都「因病缺陣」，但這名37歲球星返回葡萄牙隊大軍備戰時，從他在社交網發布多張在國家隊訓練相片和與隊友的合照，臉帶笑容精神奕奕，並說：「絕對專注於國家隊的工作。我們團結一致，目標只有一個，就是實現所有葡萄牙人的夢想！」但就今次訪問風波隻字不提。此外，從葡萄牙傳媒發布一段網上片段所見，C朗在更衣室主動向剛返回國家隊報到的般奴費南迪斯握手時，但這名曼聯隊友握手後，僅輕輕拍前輩一下手臂和說了一兩句話就轉身離開，表現略有冷淡及場面尷尬，令C朗也有點錯愕。

C朗近日被發布接受英國著名主持人皮爾斯摩根的專訪，炮轟被曼聯背叛及承認不尊重領隊坦夏格後，今日繼續放出專訪更多內容，今次他輪到批評曼聯班主格拉沙家族並不關心球隊成績和體育專業，將曼聯變成一間營銷球會，認為紅魔難以於未來2、3年內重返高峰，「自從我回到曼聯後，從未與格拉沙家族人士會面」。他亦不解兩名前隊友、加利尼維爾及朗尼對他的公開批評，對此感到失望，更稱二人不再是他朋友，「每個人可以有自己觀點，但他們未必知道在卡靈頓基地發生了什麼事，不應該只聽一面之詞，也應該了解我的想法，批評人是很容易」。C朗接受摩根的完整訪問將於香港時間周四及周五凌晨在相關媒體發放。

對於C朗專訪內容，曼聯僅發簡短聲明回應，表示球會留意到有關報道，但會先確定全部事實後再作回應，並說：「球會重點仍然是為下半季做好準備，繼續保持球員、領隊、工作人員和球迷之間所建立的士氣、信念和團結。」C朗的言論除了遭不少英國傳媒抨擊，此前一直力撐C朗的曼聯名宿里奧費迪南，亦稱難以再為這名前隊友辯護，認為對方今次受訪目的就是為了離隊，「當你說不尊重教練的時候，我認為C朗與曼聯這段戀情經已結束了」。《ESPN》報道，消息指坦夏格看過訪問內容後表現憤怒，已向高層表達不想再看到C朗回到曼聯，因為對方在今次事件完全不尊重他和曼聯。另據報曼聯正就處理事件尋求法律意見，除了考慮此前提早離場的罰款做法，似乎亦已探討以那種方式讓對方離隊，包括提早解約會否涉及賠償等。

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