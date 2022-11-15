網球｜佐高域年終賽旗開得勝　申簽證冀明年復戰澳網 (20:51)

佐高域在紅組首戰以直落兩盤6：4、7：6擊敗特薛斯柏斯，在年終賽旗開得勝。早前有多國傳媒執道，澳洲政府已向至今仍未接種疫苗的佐高域批發簽證，讓他在明年出戰澳網，因澳洲新任總理阿爾巴內塞來自工黨，與過去執政的保守黨採取的策略大不同，澳洲亦取消遊客需出示新冠疫苗接種證明的要求。

佐高域去年因疫苗風波後，遭澳洲聯邦法院判罰他未來3年不得入境，但澳網協會主席Craig Tiley早前透露，對於佐高域參加明年賽事感樂觀，而這名塞爾維亞籍好手則指一切有待落實：「我們仍在等待，他們正跟澳洲政府溝通，這是我可以告訴大家的事」。

另外，俄籍魯比夫在同日另一場ATP年終賽分組賽苦戰2小時31分下，以盤數2：1險勝同胞丹尼麥維迪夫，他賽後趁機強調反戰宣言，在鏡頭前寫上「和平、和平、和平，這是我們需要的事」。

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