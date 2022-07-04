NBA｜畢拿封阻布克卡絕殺波　領熱火反勝太陽　「未來狀元」演法國處子戰 (18:46)

太陽在第4節曾領先13分，但艾迪比約在第4節火力全開，包括在重要關頭搏得犯規並兩罰全中，全場交出「雙雙」30分10籃板，領軍反超1分。太陽隨後試圖反擊，惟射手布克卡的中距離跳投遭畢拿封阻，他隨後在三分線外倉促起手射失，熱火終以1分險勝，拿下3連勝。畢拿賽後表示：「布克卡之前入了好幾球高難度的投籃，但我知道我必須守下這一球，我喜歡球隊透過防守去贏得比賽」。

波士頓塞爾特人在同日另一場常規賽憑「三巨頭」各得超過20分，以126：122擊敗奧克拉荷馬雷霆，取得7連勝。不過，交出27分10籃板的塔圖，在第2節因拍掌被判技術犯規引起熱議。

另外，法籍新星雲班耶馬於FIBA世界盃歐洲區外圍賽交出19分，領法國隊以92：56輕取波斯尼亞隊，取得明年世界盃資格。被視為下屆NBA選秀狀元大熱的他表示：「進軍NBA和世界盃都是我的夢想，NBA會是嶄新的世界，但我現在只想跟隊友一起在明年的世界盃奮鬥。」

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