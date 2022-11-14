網球︱拿度年終賽出師不利　巡迴賽三連敗　嘆恢復狀態需時 (21:10)

第11次出戰年終賽的拿度，賽前表示要爭取首度捧盃，惟他在分組首戰面對費利斯即以直落兩盤6：7、1：6落敗，繼美網及巴黎大師賽後，在巡迴賽三連敗。

拿度認為傷患恢復需時，又指平常會打較低級別的比賽重拾狀態，不期望在復康階段對戰頂尖好手即可勝出，「這只是時間問題，網球與其他運動一樣，你付出較多就有機會達到目標」。拿度承認今仗表現不及對手，又讚揚費利斯的發球極具威脅。

另外，瑞士隊昨於聯會盃決賽以場數2：0擊敗澳洲隊，贏得隊史首個冠軍，東京奧運女單冠軍賓絲表現尤為出色，在晉級路上5場賽事不失一盤。剛退役的「瑞士天王」費達拿就亦有發文祝賀同胞創造歷史。

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