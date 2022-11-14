乒乓︱浸附中姊妹檔學界精英賽奪冠　九龍華仁雙子封王 (20:55)

浸附中的方氏姊妹在晉級路上未逢敵手，先後以直落3局輕取聖保羅男女中學和拔萃女書院的對手過關，她們在決賽則以3：1挫協恩中學的江鎧澄/蘇絺嵐奪冠。就讀中四的姊姊方心愉得悉今屆精英賽復辦雙打賽後，即決定要與年輕3歲的妹妹心愛並肩作戰，她坦言有妹妹在旁較安心，「即使我的發揮不穩，都有妹妹幫忙解決，但單打不會有這種感覺」。不過，方心愉期望妹妹可勇敢開口表達自己，增加兩人默契，「始終我不是她，未必知道她想甚麼，都想她不管在情緒上或比賽想法上，可以分享更多」。

九華的梁偉南/劉家志在男雙晉級之旅連挫賽馬會體藝中學及喇沙書院等爭標大熱，決賽與男拔萃組合呂承亨/雷雋謙鬥足5局，在決勝局戰至「刁時」險勝12：10，以局數3：2稱王。梁偉南及劉家志坦承原計劃出戰單打項目，惟在校內選拔賽落選，一度以為無緣參賽，當學體會宣布精英賽復辦雙打項目，兩人亦感驚喜。

單打決賽方面，男拔萃的李翰文以3：0輕取林大輝中學的李天朗，而女拔萃的陳劭藍則於「內訌戰」3：0擊敗隊友李卓潼。現為港青代表的陳劭藍表示，去年因外出參加世界青少年錦標賽而錯過精英賽，慶幸今年可以在最後一年學界生涯奪冠，避免留憾。

其他報道：F1︱羅素F1聖保羅站奪個人首分站冠軍 紅牛平息拒讓位事件 韋少：煞科全力幫隊友

其他報道：英超︱C朗備戰世界盃前受訪抨擊曼聯 稱感覺被背叛 承認不尊重坦夏格

其他報道：亞洲欖總為錯播國歌道歉 美聯社指職員誤將《願榮光》存檔稱不知歌曲牽涉示威

其他報道：亞洲七欖賽錯播《願榮光》 港府強烈不滿 霍啟剛稱有人「擅自下載其他歌曲」