英超︱18歲小將加拿祖絕殺助曼聯險勝富咸 獲領隊坦夏格讚比賽態度 (17:48)

曼聯連續兩仗有基斯坦奴朗拿度（C朗）「因病」缺陣，達洛治停賽下，改由杜維爾馬拉西亞客串右閘。「紅魔」於14分鐘由中場基斯甸艾歷臣，接應停賽復出的中場般奴費南迪斯的傳送，於門前撞射先開紀錄，亦是這名第250次在英超上陣的30歲丹麥隊中場，今季加盟曼聯後首個入球。富咸今仗除了有中場安達斯彭利拿倒戈，另一名曾效力紅魔的翼鋒丹尼爾占士，於後備入替2分鐘後，隨即在61分鐘為主隊扳平，入球後他未有特別慶祝。曼聯今仗除了再有門將迪基亞屢救險球，戰至補時3分鐘，憑後備入替的加拿祖以速度力壓敵衛絕殺，繼上周中英格蘭聯賽盃貢獻兩次助攻後再做功臣，協助紅魔險勝2：1，賽後14戰26分續排第5，落後多踢一場的紐卡素和熱刺分別4分和3分。

年僅18歲的加拿祖生於西班牙及出身馬德里體育會青訓，2020年10月加入曼聯青訓，由於母親是阿根廷人，曾為西班牙隊青年軍上陣的他，於今年3月決定改為阿根廷隊出賽，曾跟球王美斯於國家隊一隊一同訓練。今季他升上曼聯一隊後，上陣8場入2球，當中近4仗入2球及2次助攻狀態大勇，包括歐霸作客皇家蘇斯達射入奠勝球，以及英聯盃對阿士東維拉貢獻兩次助攻反勝，今仗再做絕殺功臣，賽後坦夏格及一眾隊友均讚揚這名新星表現，坦夏格稱對方踢出自信，展示球員應有的精神面貌及永不放棄的信念。般奴費南迪斯及同樣有入球的艾歷臣，亦稱讚加拿祖的天分和比賽態度。加拿祖入球後脫衣慶祝，模仿其兩大偶像C朗和美斯，展示自己球衣名字和號碼的慶祝動作。

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