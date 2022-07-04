F1︱羅素F1聖保羅站奪個人首分站冠軍　紅牛平息拒讓位事件　韋少：煞科全力幫隊友 (19:20)

羅素昨於衝刺賽後上封王，取得正賽頭位，他甫起步便順利帶出，隊友「黑帝」咸美頓則一直跟隨其後，而韋斯塔本於第7圈發動進攻，惟於彎位與黑帝相撞後不但令自己車身受損，更一下子跌至第9位，最終羅素在無風無浪下由頭帶到尾，拿下將近4年F1生涯的首座分站冠軍，而黑帝及法拉利的辛尼斯則奪亞、季軍。

至於「韋少」在早段跌落中游下力追，於末段力壓隊友佩雷斯得第6位，惟由於他早已奪得世界冠軍，反觀後者仍在與此站得第4的法拉利車手陸奇尼爭奪總亞軍，車隊曾在完場前要求韋少讓位幫助隊友取多兩分，惟韋少斷然拒絕，事後佩雷斯深感不滿，稱這情况令他感到意外，直言自己過往幫助韋少甚多，「他能奪兩座世界冠軍都應該感謝我」。

賽後車隊召開內部緊急會議，會後發聲明稱事件已平息，紅牛領隊漢拿強調車手應以團隊為先，這正是他們今年取得成功的要素。至於韋少亦公開「認衰」，承諾周末於阿布札比舉行的煞科站，將全力協助隊友爭奪總亞軍席位，而佩雷斯則表示已放下不滿情緒，往後繼續一起努力。

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