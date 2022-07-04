F1︱羅素F1聖保羅站奪個人首分站冠軍　紅牛平息拒讓位事件　韋少：煞科全力幫隊友 (19:20)

世界一級方程式（F1）聖保羅站今晨（14日）上演正賽，24歲的平治車手羅素排頭位出戰下由頭帶到尾，取得個人F1生涯首座分站冠軍。至於已奪本年度世界冠軍的紅牛車手韋斯塔本則因拒讓位予隊友佩雷斯，致後者跌落車手榜第3位，賽後車隊召會內部會議平息事件，領隊漢拿強調車手應以團隊為先。
羅素昨於衝刺賽後上封王，取得正賽頭位，他甫起步便順利帶出，隊友「黑帝」咸美頓則一直跟隨其後，而韋斯塔本於第7圈發動進攻，惟於彎位與黑帝相撞後不但令自己車身受損，更一下子跌至第9位，最終羅素在無風無浪下由頭帶到尾，拿下將近4年F1生涯的首座分站冠軍，而黑帝及法拉利的辛尼斯則奪亞、季軍。
至於「韋少」在早段跌落中游下力追，於末段力壓隊友佩雷斯得第6位，惟由於他早已奪得世界冠軍，反觀後者仍在與此站得第4的法拉利車手陸奇尼爭奪總亞軍，車隊曾在完場前要求韋少讓位幫助隊友取多兩分，惟韋少斷然拒絕，事後佩雷斯深感不滿，稱這情况令他感到意外，直言自己過往幫助韋少甚多，「他能奪兩座世界冠軍都應該感謝我」。
賽後車隊召開內部緊急會議，會後發聲明稱事件已平息，紅牛領隊漢拿強調車手應以團隊為先，這正是他們今年取得成功的要素。至於韋少亦公開「認衰」，承諾周末於阿布札比舉行的煞科站，將全力協助隊友爭奪總亞軍席位，而佩雷斯則表示已放下不滿情緒，往後繼續一起努力。
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