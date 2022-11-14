英超︱C朗備戰世界盃前受訪抨擊曼聯 稱感覺被背叛 承認不尊重坦夏格 (16:57)

連續兩場被指「因病缺陣」的C朗，今晨被發布接受其好友兼資深主持人皮爾斯摩根的獨家專訪，在準備為葡萄牙隊出戰世界盃決賽周前，披露今夏與曼聯的矛盾。今夏C朗盛傳有意離隊，轉投可參加歐聯的球隊，這名37歲球星表示，由去年起已感覺被曼聯「背叛」，「我覺得球會有些人不想我留在曼聯，不只是領隊（坦夏格），球會還有2、3人這樣想，（管理層？）是的，我感覺被背叛」。

坦夏格今季接掌曼聯後，上季入球主力的C朗被退居後備，且曾因家庭理由未有參與季前集訓，以及上月底對熱刺時拒絕完場前後備入替及提早離場，而被球會罰內部停賽一場。C朗承認並不尊重坦夏格，以及對球會上季尾沒慰問他龍鳳胎嬰兒夭折感失望，「因為坦夏格不尊重我，所以我也不尊重他。如果你不尊重我，我永遠不會給任何尊重。（嬰兒夭折一事）曼聯由始至終都沒顯示任何同情，也沒在這個艱難時刻支持我」。他解釋，缺陣季前集訓，是因為當時3個月大的女兒入院，他希望多加陪伴，但指責球會高層缺乏同理心，質疑他提出的理由，令他再被感到傷害。

此外，C朗在訪問中亦抨擊上季看守領隊蘭歷克，「蘭歷克沒有擔任領隊近10年，他憑什麼能夠擔任曼聯領隊？我之前甚至沒有聽過他的名字」。他又霸氣回應前隊友、英格蘭名宿朗尼早前批評他的言論，「我不知道他為何要嚴厲批評我，也許因為他已退役而我還在踢高水平比賽。我不會說自己比他更好，即使這是事實」。

C朗直言，曼聯自他2009年離隊及前帥費格遜退休後，在多方面都「零進步」，「我回來原期望看到球會基建及技術上的轉變，例如按摩池和健身室，但一切仍停留在當我還是20歲出頭的樣子」。他又稱球會若重建要犧牲他，他並不反對，「我來到是希望為曼聯爭取佳績，但球會有些內部事情阻礙了我們追趕曼城、利物浦甚至現在阿仙奴，這間球會規模應該屹立於球壇頂端，但現時情况並非如此，很遺憾費格遜離開後，這裡的進展是零。正如畢加索所說，你必須摧毀一切才能重建，球會若想從我開始作為重建第一步，這不是問題。我愛曼聯，也愛球迷，但曼聯想改革，必須要改變很多很多事情，我認為現在是表達自己想法的正確時機」。C朗的足本訪問將於香港時間周四及周五凌晨4時在TalkTV節目上播出，在公開抨擊球會和坦夏格後，在世盃後及明年一月冬季轉會窗重開時，C朗勢將真的離開曼聯。

不過，多個英國傳媒則批評C朗的言論。《天空體育》透露，坦夏格及一眾曼聯隊友在戰畢富咸後才得知C朗今次訪問內容，他們均對發布時機及方式感到非常失望，亦不理解為何會發表這些爭議言論。報道稱，這名37歲球星在上周被告知不會列入對富咸的正選陣容，只會列入後備名單後，就以病為由缺陣。《曼徹斯特晚報》稱，C朗在一周前比賽還是出任隊長，今次舉動像是逼球會放行他季中離隊。英國資深體育記者Sam Pilger稱，C朗在季前已要求轉會及缺席集訓，然後又發生提早離場事件下，「坦夏格為何要尊重C朗？」

其他報道：英超︱曼城負賓福特再現弱點 東尼起孖吐落選世盃烏氣 阿仙奴膺「聖誕冠軍」

其他報道：英超︱麥迪臣開角球傷膝退下火線 恐礙為英軍征戰世盃