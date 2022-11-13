三人籃球｜林俊達大師賽奪香港代表資格　爭正賽名額無懼甲一星將 (22:40)

由司徒偉傑、劉子禮、林俊達和楊文綱組成的「Monster」，今在4強與鄭錦興領軍的「康仁福建」爭入決賽，憑楊文綱末段連入2球兩分波反超前，再有林俊達入球奠勝，以 21：19 反勝晉級。 他們在決賽面對有蔡龍德、廖健鋒、蘇柏軒和黃子謙的「康仁維肝」時打得緊湊，「Monster」末段憑林俊達多次剷籃搏得犯規，以21：19後上封王。

林俊達在三人籃球賽場表現突出，除了今次在FIBA3x3香港大師賽的資格賽封王，去年亦曾贏得Red Bull 3X3香港區冠軍。這名效力甲一永倫的後衛直言，比起五人籃球，自己更愛3X3，「3X3節奏快，輪換更密，每球都要埋身肉搏，很好玩」。

香港大師賽將於11月26至27日假維園上演，在香港代表資格賽獲得頭2的球隊，將會跟由甲一星將組成的Team Hong Kong（泰那、奧斯汀、百德新里、文俊浩）和Team HKG Island（朱亮、葉耀邦、劉振星、楊嘉駿）的外卡球隊，以及兩支外隊先打資格實，爭奪2個正賽名額。林俊達預期對上泰那或其他好手都相當難打，但他未有怯戰，「己隊的心理質素好，不怕打逆境波，即使落後都會咬實牙關逐球追」。