世界盃｜卡塔爾疑聘臨時演員造勢　球迷打氣方式相近惹質疑 (18:57)

網站Qatarliving.com近日在TikTok發布多段有關卡塔爾世界盃當地氣氛的影片,其中一段有400萬人觀看的「巴西隊球迷」在鐵路站跳舞片段非常受注目,事關除了不少人膚色及五官,與印巴裔或中東人士較近似,黃綠色上衣的背面印字,竟清一色為「Brazil Fans Qatar(卡塔爾的巴西球迷)」,如同制服。英格蘭、阿根廷、西班牙等各隊的打氣片亦不乏,但巡遊者拍打的皆是非洲鼓。

今屆世界盃是首次在中東舉行,但主辦國卡塔爾無論在人權問題,以至辦賽能力一直備受質疑。荷蘭電視台NOS上月尾指約50名會現場觀戰的橙軍球迷,獲得卡國提供當地食宿及交通資助,以換取對世界盃的正面宣傳。美國《紐約時報》等亦確認其他國家的球迷有類似的交易。德國第一電視台(ARD)就報道,這個名為Fan Leader Network的項目,每名參加者亦會每日額外獲發70歐元(568港元),舉報負面評論更可獲額外獎金。

其他新聞:籃球|港籃相隔5年再奏捷 亞盃外闖預賽次圈 蔡再懃冀把握機會強陣爭勝

其他新聞:港超|傑志7球大勝香港U23 丹恩奴域6分鐘「戴帽」 深水埗負晉峰未開齋

This is by far the most fucked up thing I’ve ever seen in football!!! Qatar is hiring people to pretend they are English fans…😂🤣 pic.twitter.com/dKeGojRHmW— Adam the Milanista❤️🖤 (@Adam_Milanista_) November 12, 2022