欖球｜港隊反勝東道主韓國　亞洲系列賽連續兩站封王 (19:35)

港隊完成香港國際七人欖球賽後，隨即轉戰在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽，他們在小組組連勝中國隊和斯里蘭卡隊，再賽和阿聯酋隊，以A組首名出戰4強。

港隊今日在4強面對菲律賓隊，有麥古洛、姚錦成和隊長禾獲特接連達陣，加上韋兆新兩度踢入附加罰球，助港隊以17：0過關。港隊在決賽面對東道主韓國隊，雖有麥古洛先開紀錄，但韓國隊隨後兩度達陣，上半場反超12：5；港隊在下半場急起直追，韋兆新突破重圍建功，而靴貝特則於最後一分鐘達陣，助港隊以19：12反勝韓國隊。

女子組方面，港隊昨於小組賽錄得1勝2負，以A組第3名出線碟賽4強。港隊今在碟賽先以12：5輕取菲律賓隊，晉級後再憑藍嘉敏梅開二度，加上高香慧、伊丹、歐陽倩怡、蘇綺琦和奧亞娜各建一功，終以43：7大炒斯里蘭卡隊，贏得第5名。

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