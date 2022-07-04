籃球｜港籃相隔5年再奏捷　亞盃外闖預賽次圈　蔡再懃冀把握機會強陣爭勝 (17:49)

港隊這次遠征印度的陣容較年輕，內線更由卜聿揚、胡卓斌、葉耀邦等新星為主。蔡再懃認為球隊這次以64：67僅負關島隊，再以74：50輕取新加坡隊，展現出港隊年輕球員的競爭力，「港隊接近5年未贏過，這場勝仗對於所有香港籃球員來說非常之緊要，尤其是我們今次的班底好年輕」。

蔡再懃續指，球隊缺少惠龍兒和李琪等老大哥坐鎮，自己跟陳兆榮要擔起隊長一職面對挑戰，慶幸球隊團結並迎難而上，「球隊經驗不足，但勝在年輕有活力。我們在首戰面對關島即使落後，仍靠防守和活力，逐球縮窄差距」。

香港籃球總會今年4月曾棄戰亞盃外，在本地籃壇引起軒然大波，隨後籃總向FIBA提出重新參賽，並在6月宣布獲批重返預賽。蔡再懃繼2020年後再次為港隊出戰國際賽，他直言機會難得，「大家都爭取這個機會，希望港隊在預額次圈可以派出強陣」。

FIBA亞洲盃外圍賽預賽分成4組，每組前3名晉級次圈。港隊與關島隊、新加坡隊和柬埔寨隊同處C組，港隊在C組以1勝1負獲次名，晉級明年2月的預賽次圈。

其他新聞：英超︱曼城負賓福特再現弱點 東尼起孖吐落選世盃烏氣 阿仙奴膺「聖誕冠軍」

其他新聞：港超｜傑志7球大勝香港U23 丹恩奴域6分鐘「戴帽」 深水埗負晉峰未開齋

其他新聞：籃球｜D侯活出席加盟T1桃園雲豹記招 即席選擇在台譯名「霍華德」

其他新聞：西甲｜西甲賽會參與香港「西班牙文化展」 港代表冀增進當地文化推廣