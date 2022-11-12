劍擊世界盃︱江旻憓8強告負無緣獎牌　張家朗一輪遊　蔡俊彥16強止步 (23:41)

在愛沙尼亞舉行的女子重劍分站，江旻憓晉級過程中，在32強及16強都要靠中段連續搶分而反勝，8強與朱明葉上演中港大戰。江旻憓曾在6月的亞洲賽個人賽奪金時，曾16強擊敗對方，但今場4次輕微領先下被追平，最後一節輪到她後追不成功，以9：15落敗，未能繼2018年摘銀後，再奪此站獎牌。佘繕妡同樣在32強不敵朱明葉，陳渭泠則64強止步。3將今伙連翊希，為世界排名13的女重港隊出戰團體賽。

男花世界第2的張家朗憑排名直入正賽，但首圈面對韓國隊前亞青銅牌得主Kim Gyeongmu，一直落後下以9：15告負。由外圍賽晉級的吳諾弘、崔浩然、梁千雨及蔣翱駿，同樣在64強落敗。世界排名第8的蔡俊彥就接連擊敗韓國及波蘭隊代表，但16強一度領先7：3下，戰至決一劍反負埃及隊劍手Mohamed Hamza出局。

其餘劍種方面，何思朗在男子佩劍阿爾及利亞站64強不敵意大利劍手出局，與羅浩天、女將薛雅齊等明日轉戰佩劍團體賽。男子重劍隊在瑞士站只有17歲小將黎旨倫殺入外圍賽第3圈，最終無緣正賽，但他不在以方凱申為首的團體賽名單。

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