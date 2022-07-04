英超︱曼城負賓福特再現弱點　東尼起孖吐落選世盃烏氣　阿仙奴膺「聖誕冠軍」 (22:56)

曼城今仗有射手艾寧夏蘭特復出，但早段遭賓福特反客為主，即使有艾達臣摩拉斯兩度飛撲，16分鐘仍被客隊死球攻勢衝散後防。中堅艾簡治及拿樸迪先後爭頂失敗，被東尼頭槌建功，相隔3場再有進帳。賓軍今季僅有的3場勝仗，平均控球只得三成，是役領先後近乎全軍退守。曼城完半場前有艾簡治將功補過，在角球二傳尾柱的菲爾科頓勁射扳平。

兩軍換邊後多次在對方門前製造險象，但真卡佐真遜及拿樸迪曾各自救駕。曼城在補時一次角球攻勢不果，賓福特快速反擊，由東尼接應祖舒亞達施華橫傳奠勝。東尼最後一擊則被奇雲迪布尼護空門，但仍無阻球隊終止3場不勝走勢。曼城今季繼對紐卡素、阿士東維拉及利物浦後再失分，在聯賽因世界盃暫停至年底下，令明晨才作客狼隊的阿仙奴，肯定成為世界盃休假前榜首，成為「聖誕冠軍」。

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