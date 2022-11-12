籃球｜港籃亞盃外大勝新加坡　小組次名晉級 (23:28)

港隊昨晚力戰下以64：67憾負關島隊，本仗開賽首個攻勢即由效力香港東方的中鋒胡卓斌以一記雙手入樽揭開大勝序幕。身高略勝一籌的港隊，首節打出20：0的攻勢，更令對手單節食白果，至第2節才靠射入罰球打開紀錄。昨仗攻入24分的蔡再懃，此戰再肩負得分重任，首兩節已獨取14分；今仗演國際賽「地標」的許烜行，亦在第2節取得進帳，助港隊半場以42：19遙遙領前。

新加坡隊下半場表現回勇，一度把分差收窄至19分，惟第3節尾段再被港隊拋離。港隊最後一節一度將優勢拉開至30分，最終在蔡再懃攻入20分下，以24分大勝對手。這亦是港隊自2017年在東亞籃球錦標賽擊敗澳門後，首次在國際賽取得勝利。

港隊以1勝1負的戰績，在亞盃外預賽C組屈居於關島隊得次名，在原先同組的柬埔寨隊退賽下，與關島隊及新加坡鎖定小組前三躋身下一圈，預賽次圈暫定於明年2月上演。

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