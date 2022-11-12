西甲｜西甲賽會參與香港「西班牙文化展」　港代表冀增進當地文化推廣 (19:43)

活動當天逾千名師生及公眾人士到場參與，透過不同的攤位遊戲及學術講座，讓參與人士體驗西班牙文化、旅遊、藝術和體育等不同範疇。其中西甲賽會成為主要參展者之一，香港代表艾度亞表示：「近年香港人對有關西班牙的事物很感興趣，有賴西甲聯盟團隊在香港努力經營，不僅在體育領域上具領先地位，在其商業營運模式及國際擴展策略上也同樣極具品牌影響力。」

香港職業訓練局（VTC）內地及國際事務處副處長李昌輝博士亦指出：「足球以一種奇妙的方式將人們聯繫起來，通過接觸世界聞名的西班牙足球，讓大家更深入了解西班牙這個國家。今次文化展有賴西甲賽會鼎力支持。 活動除了引起學生們對西班牙文化的興趣外，也希望能年輕人了解更多有關西甲品牌的成功要訣。」

目前IVE擁有環球商業管理及語言高級文憑課程，學生可選擇修讀商務西班牙語作課程單元，以準備未來投身跨國企業和到西班牙語系國家工作。

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