世界盃｜韓國公布決選名單　孫興慜負傷列席　主帥認未有復操時間表 (18:11)

韓國隊決選大軍有8名外流歐洲球會的球員，除了孫興慜，還有狼隊前鋒黃喜燦、拿玻里中堅金玟哉、效力馬略卡的李康仁、奧林比亞高斯雙星黃仁范及黃義助等，另有效力卡塔爾球會艾薩德的中場鄭又榮。

孫興慜日前曾稱，若有需要會戴面罩出戰世盃，韓國隊主帥保羅賓度承認，目前仍未能確認這名熱刺球星的復操時間，「我們一直跟球員本人和熱刺隊醫保持聯繫，但暫時無法確定他（孫興慜）可以重投操練的日子，現階段只能等待，觀察他每天情况」。保羅賓度亦提及，除了26人大軍，效力韓職水原藍翼前鋒吳賢揆列為候補球員，將隨球隊前往卡塔爾跟操候命。

此外，有傷在身的左閘金珍洙同告入選，但昨晚友賽冰島隊傷出的中堅朴志洙則落選，他賽後在社交網發文親證腳踝韌帶撕裂，這名曾效力中超廣州隊的28歲守將稱，非常遺憾不能與隊友參加世界盃，但會繼續為國家隊加油打氣。

太極虎今屆在H組將對葡萄牙、烏拉圭及加納隊，保羅賓度表示，球隊會先專注備戰本月24日對烏拉圭的首場分組賽。

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