劍擊世界盃｜港劍隊分途戰分站　佘繕妡崔浩然等將齊闖正賽 (03:03)

香港佩劍隊在世界盃阿爾及利亞站率先登場，年僅17歲的薛雅齊昨在正賽首圈僅負世界排名第8的西班牙籍劍手，無緣32強，何思朗將於今晚的正賽亮相。至於男花和女重分別有6及3人亮相正賽，當中包括張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等世界排名前16的港將。

港隊派出5男4女角逐佩劍世界盃阿爾及利亞站，當中男子隊主將何思朗和17歲女將薛雅齊躋身正賽。薛雅齊在女佩正賽首圈硬撼西班牙籍7號種子Lucia Martin-Portugues，力戰下以10：15告負，無緣晉級32強。至於何思朗在今晚6時40分，將於男佩正賽首圈碰上意籍劍手Giacomo Mignuzzi。

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