籃球｜港籃亞盃外首擊僅負關島　明轉戰新加坡 (23:39)

港隊後衛蔡再懃在首節初段上演得分騷，他在三分線外5射4中，加上兩度剷籃得手，首節獨取16分，助港隊領先18：12。不過，港隊在中段陷得分荒，而身形佔優的關島隊多次強攻禁區，迫使港將犯規並站上罰球線追分。港隊靠楊睿騏壓哨射入三分球，助港隊稍稍領先21：19。兩隊次節鬥得激烈，中鋒胡卓斌錄得3犯，被迫暫退火線，關島隊則有Jahmar Andre White及Earnest Lee Ross Jr外投內切，一度反超前9分，楊睿騏末段再高難度上籃，領軍追至32：39完半場。

港隊下半場把握力未見起色，第3節一度落後關島隊18分，但港隊決勝節末段加強迫搶，迫使對手多次失誤下，楊睿騏連奪5分，一度領軍追至62：64。港隊隨後施展犯規戰術，惟關島隊在重要關頭射入罰球，港隊終以64：67飲恨吞敗。蔡再懃和楊睿騏是役分別貢獻24分和16分，葉耀邦則扮演藍領摘下10個籃板球。

FIBA亞洲盃外圍賽預賽分成4組，每組前3名晉級次圈。港隊與關島隊、新加坡隊和柬埔寨隊同處C組，由於柬埔寨隊退賽，故今明兩日對關島隊和新加坡隊的賽事，無論輸贏都可晉級。

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