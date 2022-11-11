世界盃︱沙治奧拉莫斯落選西班牙最終名單 文尼帶傷入塞內加爾大軍 (20:35)

西班牙隊主帥安歷基今晚公布26人決選名單，傳在初選名單的巴黎聖日耳門後衛沙治奧拉莫斯最終無緣第五度出戰世盃決賽周，堤亞高艾簡達拿則自去年歐洲國家盃後再未有披上國家隊球衣。巴塞隆拿有7名球員入選，包括將擔任隊長的布斯基斯、聯同中場柏迪、加維和前鋒安素法迪等新星。反觀皇家馬德里只得馬高阿辛斯奧和丹尼爾卡華積兩人入選。畢爾包20歲翼鋒尼高威廉斯亦有入圍。

另邊廂，荷蘭隊同晚公布26人大軍，由兩大球星華基爾雲迪積克及法蘭基迪莊領銜，還有燕豪芬前鋒加普、19歲小將沙維西蒙斯及曼聯左閘杜維爾馬拉西亞等新星，以及39歲老將門將柏斯維亞首次參與世盃決賽周。不過，今夏轉投拜仁慕尼黑長居後備的20歲中場賴恩格雲貝治則落選，紐卡素中堅保治文亦榜上無名。

荷蘭在A組對手之一的塞內加爾隊，亦落實日前受傷的球星沙迪奧文尼，最終仍在26人決選大軍，將帶傷出征。

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