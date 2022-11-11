澳門大賽車｜26港將會師濠江　歐陽若曦爭GT盃衛冕鬥世界強敵 (19:07)

第69屆澳門格蘭披治大賽車將下周四（17日）起一連四日舉行，香港一共有26位車手參戰6項比賽，其中歐陽若曦（Darryl）將力爭衛冕澳門GT盃，但要面對隊友晏高（Maro Engel）等世界級車手重返濠江爭標。這名港將早前在新加坡參賽表現不俗，相信自己只要避免意外，在同屬街道賽的東望洋會有好發揮。

歐陽若曦去年在排位資格賽領先時於葡京彎大撞，但翌日正賽前趕及完成維修並封王，今日在車隊網上記者會笑言「很難複製去年的驚險局面」，但仍以勝利為目標。第18次參戰澳門，Darryl提到賽道彎多路窄，意外頻生，自己過去有一半機會捲入意外，今年續缺落場機會下，只能從練習賽開始慢慢去建立速度，「年年都咁講，但年年都要做返，要平衡速度與安全」。

歐陽若曦今年只在F1新加坡站的支援賽事正式比賽，指兩者同樣跑街，但濱海灣賽道直路短，較多彎角可「擒壆」通過，與東望洋的戰車設定不盡相同。Darryl最終選用自己相對熟悉的舊版平治AMG GT3出賽，晏高則會駕駛AMG GT3 EVO，他指兩者的表現分別不大。2014及15年GT盃冠軍晏高相隔兩年再戰澳門，日前打破賽車殿堂紐堡林北賽道的量產車單圈紀錄，今年也曾為Darryl的Craft-Bamboo車隊贏得澳洲巴庫斯特12小時耐力賽亞軍，稱巴庫斯特、紐堡林及東望洋均少緩衝區，特性相似，自己非常興奮。

澳門大賽車至昨日才公布全部比賽的參賽名單，其中澳門GT盃除了歐陽若曦及晏高，平治亦派上2019年冠軍馬些路（Raffaele Marciello）出賽。3屆冠軍莫他拿（Edoardo Mortara）與另一港將方駿宇則會以奧迪R8 LMS GT3 EVO II出賽。甄卓偉、盧思豪、王日昇等則料有力競逐TCR房車規格的東望洋大賽桂冠。格蘭披治電單車賽今年復辦，令賽事總數增至7項，但續以F4取代F3賽事。

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